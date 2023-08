Blitz ufficiale con la Juventus: Miretti giallorosso

Nuove indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Fabio Miretti che è sempre più lontano dalla Juventus.

La mancata partecipazione alle Coppe obbliga la Juventus a fare delle riflessioni sui giovani presenti in rosa. Allegri dovrà decidere il destino di alcuni calciatori come Miretti, Iling, Soulé, Nicolussi Caviglia, Yildiz e Huijsen. Alcuni di questi potrebbero restare in Prima Squadra per completare la rosa. Ecco tutti i dettagli in merito alla trattativa di calciomercato per la cessione di Miretti che è uno di quelli in uscita.

Miretti resterà alla Juventus? Ecco le ultimissime notizie sul futuro del giovane centrocampista, protagonista la scorsa stagione di un’annata positiva. Il giocatore ha la fiducia di Allegri che, allo stesso tempo, dovrà fare delle scelte vista l’abbondanza in mezzo al campo. L’allenatore, che dovrà pensare solo al campionato e alla Coppa Italia, ha già fatto sapere alla società di voler cedere Miretti in prestito. Ecco in quale squadra potrebbe andare il classe 2003.

Calciomercato Juventus: quale futuro per Miretti, i dettagli

Ci sono nuove indiscrezioni di calciomercato relative al destino di Fabio Miretti che è pronto a lasciare la Juventus in questa sessione 2023. Il giocatore ha bisogno di trovare la giusta continuità, per poi tornare la prossima stagione in bianconero e guadagnarsi un posto fisso in Prima Squadra. Ecco in quale squadra può andare il giovane talento.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, c’è stato un contatto tra il direttore tecnico Pantaleo Corvino e il direttore sportivo della Juventus Giuntoli per la cessione al Lecce di Fabio Miretti. Il club giallorosso è pronto ad ingaggiare il giovane centrocampista, che in Puglia potrebbe trovare la giusta continuità. La trattativa può svilupparsi sulla base di un prestito secco. Ovviamente la concorrenza è molto folta: sul giocatore, infatti, ci sono anche altre società come Salernitana, Monza, Genoa e Bologna.