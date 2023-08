Calciomercato Juventus, ha vinto Allegri: 21 milioni per vestirlo di bianconero

Calciomercato Juventus, continuano le mosse di mercato dei bianconeri per puntellare il reparto offensivo. Intanto, la decisione è arrivata.

Il desiderio di provare ad esaudire le richieste di Max Allegri unite all’esigenza di rispettare i parametri di un bilancio che, al netto della mancata qualificazione in Champions League, non può non essere guardato con una certa attenzione.

In questa duplice prospettiva si sta orientando la sessione estiva di calciomercato della Juventus, con Giuntoli che sta valutando con attenzione quelle occasioni con cui puntellare l’organico. Con le uscite sostanzialmente bloccate, però, gli spazi di manovra per l’ad della ‘Vecchia Signora’ sono sostanzialmente ridotte. Allo stesso tempo, però, le idee non mancano. L’ultima, in ordine di tempo, porta ad un clamoroso ritorno.

Come evidenziato da ‘La Stampa’, nel caso in cui si materializzassero le condizioni per la cessione di Kean, si spalancherebbero le porte per il ritorno in bianconero di Alvaro Morata. Lo spagnolo dell’Atletico Madrid è in pressing sui dirigenti dei Colchoneros: vuole vestire la maglia della Juventus. Dal canto loro gli spagnoli non vogliono fare sconti e chiedono per intero il pagamento della clausola rescissoria da 21 milioni di euro. Un botta e risposta che potrebbe infiammare le ultimissime ore della sessione estiva di calciomercato: situazione in evoluzione.