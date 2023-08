Calciomercato Juventus, doppio affare in salsa sudamericana: fumata bianca nel week end

Gli ultimi giorni di questo mese di agosto saranno roventi per la Juventus riguardo le mosse di calciomercato da effettuare.

Anche se il campionato è già iniziato e ci stiamo avvicinando ad un altro weekend di calcio giocato, sono sempre le trattative a tenere banco in Italia e nel resto del mondo. Tutte le squadre si stanno dando da fare per riuscire a trovare gli ultimi rinforzi da affidare ai rispettivi allenatori.

La Juventus non è da meno e nonostante le smentite di rito mister Allegri attende ancora qualche volto nuovo da qui fino alla conclusione delle trattative. La missione del direttore sportivo Giuntoli è quella di riuscire a creare un gruppo che possa aprire una nuova era vincente. Iniziando a riportare lo scudetto a Torino alla conclusione di questa stagione. Attenzione dunque agli acquisti che potrebbero essere effettuati dai bianconeri ma anche alle cessioni che potrebbero arrivare proprio sul filo di lana.

Juventus, Soulè e Kaio Jorge ad un passo dal Frosinone

La Juve ormai da tempo sta cercando di riuscire a trovare una collocazione a quei giocatori che non rientrano nei piani di Allegri e in tanti casi ci è riuscita. Incassando delle somme importanti di denaro che ha poi parzialmente reinvestito. Ma Giuntoli sta lavorando anche per trovare una sistemazione ai giovani di talento che avranno modo in altre squadre di giocare con maggiore continuità.

E’ in fase di definizione, come ha riportato il giornalista Gianluca Di Marzio, una doppia partenza in casa bianconera. I sudamericani Soulè e Kaio Jorge infatti sono vicini al trasferimento al Frosinone, nel weekend l’accordo dovrebbe andare in porto. I due ragazzi senz’altro avranno una vetrina importante nella quale mettersi in evidenzia sognando il ritorno a Torino da protagonisti al termine della stagione. Specie dal brasiliano ci si aspetta molto dopo l’ultima stagione passata ai box per infortunio.