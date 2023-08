Trattativa chiusa: Lukaku ha rifiutato la Juve

Ultimissime su Romelu Lukaku e la Juventus: trattativa chiusa con il Chelsea, ecco tutti i dettagli.

Dove andrà a giocare Lukaku in questa stagione 2023-2024? Ci sono delle novità in merito alla prossima destinazione del centravanti belga che attualmente è fuori rosa al Chelsea. Il giocatore continua ad allenarsi da separato in casa, con l’Under 21 dei Blues. Intanto, dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni che riguardano il trasferimento alla Juventus di Lukaku: la decisione è stata presa.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dall’autorevole quotidiano britannico Telegraph, Lukaku è infastidito dall’atteggiamento della Juventus. Big Rom avrebbe chiuso le porte ad un suo trasferimento in bianconero. Stufo di aspettare, avrebbe avuto un contatto con un’altra società italiana che sarebbe pronta a prendere subito Lukaku nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Una situazione in divenire che andrà monitorata nei prossimi giorni.

Calciomercato: Lukaku Juventus, notizie dall’Inghilterra

Non arrivano buoni segnali riguardo la trattativa Juventus Chelsea per Lukaku. Questa volta è il giocatore a fare la voce grossa: non vuole più andare in bianconero. E’ rimasto deluso dall’atteggiamento della società bianconera che aveva garantito a Big Rom una svolta nelle prime settimane d’agosto. Una svolta che non è mai arrivata anche a causa di Dusan Vlahovic che ha bloccato, in un certo senso, il mercato in entrata della Juventus. Ecco perché adesso c’è la Roma in prima fila per Lukaku.

Il Chelsea è in trattativa con la Roma per il prestito di Lukaku dopo che l’attaccante ha deciso non volersi trasferire alla Juventus. I ritardi nel definire l’approdo in bianconero hanno irritato Big Rom che ha fatto sapere di chiudere le porte al suo arrivo a Torino. Adesso nel suo futuro c’è la Roma che culla il sogno di prendere Lukaku in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo Azmoun, i giallorossi potrebbero chiudere per un altro attaccante a patto che il Chelsea apra per il prestito del centravanti. Una situazione che andrà monitorata negli ultimi giorni di calciomercato: la deadline del primo settembre è quella definitiva. Entro quella data il club dovrà trovare la quadra. Il Chelsea non ha ancora deciso ma pur di liberarsi del giocatore potrebbe prendere in considerazione anche l’ipotesi di cedere in prestito Lukaku.