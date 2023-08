Batticuore Juventus: firma ‘capitale’ sul gong

Nuovi aggiornamenti di calciomercato: svolta a sorpresa dalla Capitale, la Juventus adesso ci crede davvero. Ecco il piano per strappare il big.

Ecco le ultimissime notizie relative a questa indiscrezione che porta la Juventus al centro delle voci di calciomercato. C’è un nuovo affare che potrebbe andare in porto e favorire l’uscita di un altro calciatore. Un intreccio che potrebbe aiutare il club bianconero che in questi ultimi giorni vorrà completare la rosa a disposizione di Allegri. Ecco la strategia di Giuntoli per chiudere l’accordo.

Sta entrando nel vivo il mercato della Juventus che conta fino a questo momento un solo acquisto. Quel Timo Weah arrivato in bianconero prima di Cristiano Giuntoli e da attribuire totalmente a Manna. L’ex ds del Napoli non ha avuto la possibilità di poter operare, bloccato anche dai problemi finanziari del club. Per mesi ha inseguito Lukaku, salvo poi mollare il colpo una volta appresa della decisione del Chelsea, di non prendere Vlahovic, e dell’ambiente juventino restio all’approdo in bianconero del belga. Ci ha provato con Berardi ma il Sassuolo ha alzato un muro per il suo capitano. Questi ultimi gironi di mercato saranno decisivi: in molti si aspettano qualcosa, per completare la rosa a disposizione di Allegri. Non solo in entrata, anche in uscite ci sarà qualche sorpresa.

Calciomercato Juventus: nuovo colpo dalla Capitale, i dettagli

C’è ancora la Juventus nel futuro della Lazio: i biancocelesti, dopo Rovella e Luca Pellegrini, potrebbero aiutare nuovamente i bianconeri prendendo un nuovo esubero della Vecchia Signora. Nel mirino c’è sempre Leonardo Bonucci che è ormai fuori dai piani nella Juventus: il difensore vuole restare in Italia e spinge per l’approdo alla Lazio.

Bonucci alla Lazio è ancora possibile. E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a rilanciare la notizia relativa all’interesse dei biancocelesti nei confronti dell’ex capitano della Juventus. Messo fuori rosa da Massimiliano Allegri, il difensore è in attesa di una nuova destinazione. Nelle ultime settimane ha ricevuto una proposta importante da parte dell’Union Berlino anche se la sua volontà è quella di restare in Italia. Sullo sfondo resta l’ipotesi Lazio per Bonucci che gradirebbe questo trasferimento. Nel club capitolino ritroverebbe anche tanti ex compagni di Nazionale e quel Maurizio Sarri che ha già avuto come allenatore alla Juventus.