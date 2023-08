Calciomercato Juventus, l’indizio non passa inosservato: l’agente è in Italia

Calciomercato Juventus, nelle prossime ore il giocatore dovrebbe sciogliere le riserve: lo vogliono due squadre.

Qualche giorno ancora, poi anche questa sessione estiva di mercato passerà agli archivi. La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste di un finale che si preannuncia rovente.

Terminata la telenovela Lukaku, che ci ha accompagnato per tutta l’estate – il centravanti belga ha ormai scelto la Roma – i dirigenti bianconeri sono al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri il secondo colpo dopo quello di Tim Weah, messo a segno a giugno. In tanti, tra i tifosi, continuano a chiedersi con insistenza se lo statunitense sarà davvero l’unica operazione in entrata della Signora. Oppure se poco prima del gong Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva, sorprenderà tutti, regalando al tecnico livornese quel rinforzo in attacco che chiede da settimane. Fosse stato per Allegri, infatti, la Juventus non si sarebbe fatta scappare un giocatore come Lukaku, per il quale l’allenatore bianconero sarebbe stato disposto a sacrificare anche un giocatore di sette anni in meno come Dusan Vlahovic. Si parla di Domenico Berardi, ma l’attaccante del Sassuolo per ora sembra destinato a rimanere in Emilia, viste le altissime pretese del club neroverde.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge verso il Frosinone

La verità è che Giuntoli ha le mani legate, almeno fino a quando non riuscirà a piazzare gli altri esuberi. In uscita al momento ci sono Matias Soulé e Kaio Jorge, due giovani calciatori che hanno bisogno di giocare. E che in questa Juve oggi non avrebbero spazio.

La presenza di Giuliano #Bertolucci in Italia conferma una decisione imminente da parte di #KaioJorge. Tra oggi e domani, il brasiliano scioglierà le ultime riserve sul #Frosinone, meta preferita dalla #Juve rispetto all’#Udinese @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) August 26, 2023

Il brasiliano, di rientro da un lungo infortunio che gli ha fatto saltare un’intera stagione, è seguito da due squadre, Frosinone e Udinese. Secondo il giornalista di Daniele Trecca di Calciomercato.it, i ciociari sarebbero in vantaggio sui friulani. Kaio Jorge, infatti, preferirebbe trasferirsi nella città laziale, deciso a sposare il progetto Frosinone. Entro le prossime ore dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve. Lo conferma anche il fatto che il suo procuratore, Giuliano Bertolucci, in questi giorni si trova in Italia.