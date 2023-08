Doppio ‘colpaccio’ da 90 per la Juventus: tifosi in delirio

La stagione è iniziata bene per la Juventus e ora all’orizzonte ci sono il match con il Bologna e la chiusura del calciomercato.

Il mese di agosto sta per andare in archivio e presto anche il calciomercato estivo si concluderà. Sarà il tempo di iniziare a tracciare il bilancio e di iniziare poi a pensare ad eventuali trattative per il futuro. Perché il lavoro della dirigenza, di fatto, non si esaurisce mai e un grande club come quello bianconero vive già proiettato nei prossimi anni.

Manca ancora qualche giorno al gong delle trattative e c’è da dire che la Juventus è stata molto impegnata sul fronte delle cessioni. L’arrivo del direttore Giuntoli è stato fondamentale sì per portare a Torino tasselli preziosi per Allegri, ma anche per definire diverse situazioni che hanno portato nelle casse soldi fondamentali. In considerazione soprattutto del fatto che quest’anno non si parteciperà a competizioni europee e dunque mancheranno all’appello diversi milioni di euro.

Juventus, Chiesa e Vlahovic non si muovono più

Anche per questo motivo si era paventata la necessità di cedere almeno un pezzo pregiato della rosa di Allegri. Con due maggiori indiziati individuati in Chiesa e Vlahovic. Due calciatori di grande spessore che fanno gola a diversi club europei. Ma, ripetiamo, quando ormai mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato sembra davvero difficile pensare ad una loro partenza.

I tifosi del resto hanno sempre sottolineato la loro volontà di vederli ancora con la maglia della Juventus. E la Juventus non è andata a fondo per l’arrivo di Lukaku probabilmente anche per questo motivo. Il mercato è sempre aperto ad ogni tipo di sorpresa, vero, ma oggi la formazione bianconera di Allegri non può fare a meno di questi due giocatori. Che già all’esordio contro l’Udinese sono andati a segno e sono stati decisivi per la vittoria.