Juventus, ‘cacciato’ prima dell’intervallo: “Una sciagura”

By

Juventus, lo cacciano già prima dell’intervallo. Sono molti i commenti negativi sulla prestazione, macchiata da un errore

Tifosi immediatamente scatenati sui social. La Juve è sotto con il Bologna e ha preso il primo gol in questo campionato per via di Ferguson. Un errore difensivo che ha un solo colpevole, Alex Sandro. Entrato immediatamente nel mirino dei tifosi.

Sì, sono molti quelli che si interrogano sul perché Allegri lo mandi ancora in campo dal primo minuto. Il brasiliano, da ormai quasi due anni a questa parte, è quasi un corpo estraneo ed è stato pure sul mercato. Forse lo è ancora: ma quel rinnovo contrattuale di un anno scattato in automatico gli permette per adesso di essere un giocatore della Juventus. “Una sciagura” scrive qualcuno sui social. Altri invece parlano di giocatore finito.

Juventus, tutti contro Alex Sandro

Un errore che ha mandato Ferguson davanti a Perin, che lo ha battuto con un destro preciso che non ha lasciato scampo al sostituto di Szczesny. Ecco, sotto, quelli che sono alcuni commenti contro il giocatore brasiliano.

Alex Sandro sempre lui a far danni!!😡😡 — michelefurfaro (@micfur68) August 27, 2023

Massimiliano Allegri paie le fait de titulariser encore et encore Alex Sandro. Malheureusement il coute quasiment 1 but par match mais rien ne change. — Juventus FR (@Juve_France) August 27, 2023