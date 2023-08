Juventus-Bologna, Kean-Pogba: la decisione UFFICIALE di Allegri

Juventus-Bologna, Max Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro i felsinei.

Una gara da non fallire per provare a trovare quella continuità di rendimento che nella scorsa stagione per laghi tratti è stata solo ed esclusivamente una chimera. Sono tanti i motivi per cui la Juventus non può fallire l’appuntamento casalingo contro il Bologna, in programma questo pomeriggio alle 18.30 all’Allianz Stadium.

Come anticipato da Allegri nella conferenza stampa della vigilia, Szczesny non prenderà parte alla sfida. L’estremo difensore polacco non figura nella lista dei convocati; al suo posto agirà Perin. Confermata invece la presenza di Moise Kean, che però dovrebbe partire almeno dall’inizio in panchina. Nessuna sorpresa né in difesa né a centrocampo, dove si rivede tra i convocati Paul Pogba. Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Pinsoglio, Perin, Garofani

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Hujsen, Rugani, Cambiaso

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Kostic, Mckennie, Miretti, Fagioli, Weah, Rabiot, Nicolussi Caviglia

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling, Kean, Soulé