Juventus-Bologna, gol annullato a Vlahovic: VAR di nuovo decisivo

Juventus-Bologna, gol annullato a Vlahovic: il Var di nuovo decisivo per la scelta di Di Bello. Ecco quello che è successo

La Juventus – che adesso è sotto contro il Bologna – era riuscita a trovare il pareggio grazie a Vlahovic, dopo una splendida sponda di testa di Bremer. Il tocco di destro dell’attaccante serbo aveva piegato le mani a Skorupski, ma l’urlo è stato strozzato in gola.

Sì, perché tra il pallone e il portiere c’era Rabiot che, per pochi centimetri, era al di là dell’ultimo difensore della squadra di Thiago Motta. La decisione è corretta, non ci possono essere dubbi, ma anche in questo caso così come a Udine il Var è decisivo. Certo, questa sera avrebbe avuto un peso specifico diverso rispetto a quella della Dacia Arena. Ma il tempo per riprenderla ancora c’è.