Calciomercato Juventus, chiuso il doppio affare: ecco la formula

La Juventus ha definito la doppia operazione: ecco la formula con la quale i due calciatori lasceranno momentaneamente Torino.

Anche alla luce della difficile situazione economica vissuta negli ultimi anni, la Juventus ha deciso di ritagliare un ruolo importante in prima squadra a quei giovani che con il passare del tempo stanno diventando la spina dorsale della squadra.

La decisione di puntare con forza sulla costruzione dell’organico per l’Under 23, del resto, è una testimonianza tangibile della volontà di sfornare continuità quei talenti in grado di sfondare anche tra i più grandi. Tuttavia la crescita e la valorizzazione dei giovani può avvenire anche attraverso esperienze costruttive lontano da Torino. Questo è il caso di Kaio Jorge e Soulé, che possono essere definitivi virtualmente nuovi calciatori del Frosinone.

L’accordo tra la Juventus e il club ciociaro, infatti, è stato raggiunto sulla base del doppio prestito secco. Il Frosinone ha dunque battuto una folta concorrenza in Serie A e all’estero, chiudendo la doppia operazione con i bianconeri. Dopo aver strappato il sì de due giocatori, che dopo le visite mediche di rito si metteranno subito a disposizione di Eusebio Di Frances, il Frosinone ha dunque ottenuto anche il via libera della Juventus. Si attende soltanto l’ufficialità ma ormai la maxi operazione può dirsi conclusa: Kaio Jorge e Soulé giocheranno in questa stagione in prestito al Frosinone.