Calciomercato Juventus, niente tentativo in extremis: “Solo smentite”

Calciomercato Juventus, smentite categoricamente le voci di un’operazione last minute con il club di Rocco Commisso.

Da quando è rientrato dalla vacanze si è comportato da corpo estraneo. Pensava forse che la cessione sarebbe avvenuta ben prima del raduno.

Ma le big d’Europa che da tempo sono sulle sue tracce non hanno ancora affondato il colpo. A gennaio fu vicinissimo al Barcellona, due mesi fa invece è stato il Manchester United a manifestare un certo interesse. Ma a soli due giorni dalla fine del mercato Sofyan Amrabat è a Firenze, in attesa che si possa concretizzare tutto nelle prossime ore. La Fiorentina ha già disputato tre gare ufficiali tra campionato e Conference League ma il tecnico Vincenzo Italiano ha preferito non convocarlo. Il nazionale marocchino ha la testa da tutt’altra parte e mandarlo in campo sarebbe con ogni probabilità controproducente. Il club di Rocco Commisso era disposto ad accontentarlo, ma a patto che fosse arrivata l’offerta giusta. Non è stato così, almeno per adesso. La finestra dei trasferimenti – per poco – rimane aperta e tutto, da qui a venerdì, potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, Amrabat lontanissimo da Torino

Una delle ultime squadre che ha presentato una proposta ai viola per Amrabat è stato il Nottingham Forest. I Tricky Trees avevano anche trovato un principio di accordo con la Fiorentina ma il giocatore ha rifiutato la destinazione.

L’ex Verona crede di meritare un club più importante, che giochi la Champions League. ha intenzione di continuare ad aspettare i Red Devils, ma per ora da Manchester tutto tace. Amrabat piace molto anche al Napoli, con il presidente azzurro De Laurentiis che potrebbe far fruttare gli ottimi rapporti con Commisso. L’entourage del centrocampista marocchino, tuttavia, dà priorità alla Premier League. Infine, la Juventus: i bianconeri erano solo una suggestione, visto che al momento è un giocatore fuori portata. Lo conferma anche il giornalista Romeo Agresti: “Questa mattina ho verificato le nuove voci su Amrabat-Juventus e ho ricevuto solo smentite”, ha detto durante a Juventibus.