Firma e lascia la Juventus: accordo raggiunto, ecco la formula

Sono i giorni più intensi per il calciomercato di una Juventus che nel corso di questa estate del 2023 ha lavorato soprattutto sulle cessioni.

Il campionato è ormai iniziato e la testa degli uomini di Allegri è ovviamente rivolta al prossimo appuntamento sul campo dell’Empoli. Quattro i punti conquistati nelle prime due apparizioni, con la necessità di continuare a raccogliere risultati positivi per non perdere contatto con la testa della graduatoria.

Ci stiamo però anche avvicinando al gong conclusivo di questa finestra di trasferimenti estivi. La Juventus ha puntato sul futuro. Pochi i colpi, alcuni rivolti alla NextGen. L’intenzione di puntare sempre più sulla linea verde è molto chiara. In extremis non è da escludere anche qualche arrivo per rinforzare la rosa, con il direttore sportivo Giuntoli che dovrà essere bravo a cogliere eventuali opportunità che arriveranno. Anche a pochi minuti dalla conclusione del mercato.

Juventus, rinnovo e avventura in Spagna per Da Graca

Continuano intanto le cessioni in casa bianconera. Non solo quelle dei giocatori che non rientrano nei piani di mister Allegri, ma anche quelle dei giovani ai quali la Juventus vuole concedere una vetrina importante cedendoli in prestito. Altrimenti, trovando spazio, non avrebbero l’opportunità di crescere.

#Juventus: #DaGraca ha rinnovato fino al 2026 ed è andato in prestito secco all’#Amorebieta, squadra che milita nella seconda divisione spagnola // Da Graca has extended his contract with Juve until 2026 and he was loaned to Amorebieta ✅✍️@Goalitalia @Goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 30, 2023

Come ha spiegato il giornalista Romeo Agresti i bianconeri hanno definito un’altra operazione. L’attaccante siciliano Marco Da Graca infatti sta per rinnovare il contratto fino al 2026 prima di una avventura in Spagna. Il calciatore bianconero si trasferirà all’Amorebieta, formazione che milita nella seconda divisione. Niente Italia dunque per lui, che pure a quanto pare era appetito da alcune squadre della cadetteria.