Decisione presa: “nuova” freccia nell’arco di Allegri

Calciomercato Juventus, la decisione è stata presa: Allegri ha una “nuova” freccia nel suo arco. Salvo clamorosi colpi di scena non ci saranno scossoni

A meno di clamorosi colpi di scena, Massimiliano Allegri fino a gennaio, e quindi fino alla riapertura del mercato, ha una nuova freccia a disposizione del suo arco. Sì, proprio così: un elemento che nelle prime due giornate il campo non lo ha visto e che invece, adesso, potrebbe tornare ad annusarlo.

Secondo le informazioni che sono state riportate da Alfredo Pedullà la società bianconera avrebbe preso una decisione definitiva su Kostic, l’esterno serbo arrivato la scora estate dal Francoforte, che fino a ieri sembrava in uscita. Bene, Giuntoli, magari parlandone ovviamente con il tecnico livornese, avrebbe fatto capire che il giocatore non si muoverà. Quindi è evidente che sarà a disposizione del tecnico che, nelle prime due giornate come detto non lo ha mai impiegato, preferendogli Cambiaso dal primo minuto e poi Ilinj a gara in corso.