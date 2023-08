Morata firma e spedisce Vlahovic via dalla Juve: epilogo choc

Dopo due giornate di campionato si parla di calcio giocato in casa Juventus ma anche delle ultimissime vicende di calciomercato.

Mancano solamente ormai poche ore al gong conclusivo di questa finestra di trasferimenti estivi. Nella quale la Juventus più che altro ha pensato alle cessioni, mettendole in primo piano rispetto agli acquisti. Una scelta necessaria in considerazione del fatto che la formazione bianconera quest’anno non disputerà alcuna competizione europea.

Questo vuol dire dover fare a meno di milioni di introiti da mettere a bilancio. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dunque ha dovuto fare i conti con un mercato limitato in entrata. La sua missione principale è stata quella di riuscire a concludere più cessioni possibili, in modo da recuperare delle somme economiche importanti e allo stesso tempo ridurre il monte ingaggi. Il mercato però non è ancora finito e da qui fino alla conclusione delle trattative può davvero succedere di tutto.

Juventus, il Real ancora sulle tracce di Vlahovic?

Nelle ultime ore pare essere finito il tormentone legato al futuro di Romelu Lukaku. Salvo clamorose sorprese infatti il calciatore belga giocherà con la maglia della Roma. Vlahovic nel frattempo si è preso la Juventus con delle prestazioni straordinarie, corredate da due reti in altrettante partite. Eppure c’è chi è convinto che il futuro del serbo possa ancora cambiare.

Il portale “Elnacional.cat” rivela infatti come l’eventuale arrivo di Alvaro Morata nelle ultime ore di questo calciomercato a Torino potrebbe ancora una scombussolare le vicende di calciomercato in casa Juventus. Lo spagnolo infatti potrebbe far sì che proprio Vlahovic possa cambiare aria in extremis. Per il numero 9 bianconero infatti continua a essere vivo l’interesse del Real Madrid. Ancelotti sta ancora cercando l’erede di Benzema e il serbo sembra avere le caratteristiche reali, tanto più che gli spagnoli sembrano aver detto addio a Mbappé, che pare destinato a rimanere al Paris Saint-Germain. Una trattativa che comunque sarebbe in salita, considerando il fatto che il Real Madrid non intende pagare almeno 60 milioni richiesti dalla Juventus per cedere il suo gioiello.