Calciomercato Juventus e il centrocampista che non c’è

Calciomercato Juventus: obiettivo centrocampista. Le prime apparizioni della formazione bianconera hanno mostrato dei chiari limiti a centrocampo.

Amichevoli o ufficiali che fossero, le partite fin qui affrontate dalla Juventus hanno evidenziato delle carenze notevoli, soprattutto a centrocampo.

E’ lì che la formazione di Massimiliano Allegri dà più l’idea di andare in sofferenza ed è lì che Giuntoli vuole provare il colpo finale di mercato. L’ultima prestazione della formazione bianconera, all’Allianz Stadium contro il Bologna, ha rappresentato un deciso passo indietro rispetto alla partita d’esordio contro l’Udinese. Ha però mostrato anche un aspetto positivo, ovvero la presenza in campo di un convincente Paul Pogba.

Il francese ha rappresentato, e continua a rappresentare, la più grande incognita della stagione della Juventus. Avere un Pogba affidabile, anche soltanto al 70-80% o invece non averlo affatto, fa tutta la differenza del mondo. Per questo, durante il mercato, Giuntoli ha cercato di portare a Torino un centrocampista di qualità. Milinkovic-Savic e Kessié sono definitivamente sfumati mentre obiettivi come Diarra o Thuram rimangono sempre vivi.

Ma per acquistare occorre prima cedere, come sempre. E in attesa che arrivi qualche cessione che possa permettere poi di affondare il colpo a centrocampo, ecco che il direttore tecnico della Juventus ha preso informazioni su un altro talento: Emmanuel Kouadio Koné.

Calciomercato Juventus: obiettivo centrocampista

Mentre l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sembra chiudere definitivamente riguardo l’ipotesi di trasferimento di Domenico Berardi alla Juventus, ecco che Cristiano Giuntoli prova ad inserire un centrocampista i spessore nella rosa bianconera prima dello scadere del calciomercato.

Altro talento giovane, altro talento francese. A differenza, però, di Diarra che gioca nello Strasburgo e di Thuram, centrocampista del Nizza, Emmanuel Kouadio Koné, centrocampista classe 2001, gioca in Bundesliga, nel Borussia M’gladbach. Centrale di centrocampo sembra, perlomeno per la posizione occupata in campo, il profilo più indispensabile in questo momento nel pacchetto centrale di Allegri.

Come ci informa Mirko Di Natale quella di Emmanuel Kouadio Koné non sarebbe certo un’operazione al risparmio, dal momento che il club tedesco chiede per il talento francese, 30 milioni di euro. Non sembra percorribile nemmeno la possibilità di un acquisto in prestito, poiché è un’ipotesi che il Borussia M’gladbach non intende considerare.

Pertanto, anche in questo caso, le possibilità che la trattativa arrivi ad una felice conclusione sembrano davvero ridotte al lumicino. Forse dice la verità Massimiliano Allegri, ovvero che la Juventus, da qui alla fine del mercato, non cambierà. Nella speranza, però, che Paul Pogba prosegua, senza ulteriori intoppi, il suo percorso di recupero.