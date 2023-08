Calciomercato Juventus e la vicenda Kostic

La vicenda Kostic. La Juve è in una fase di trasformazione. Il passaggio da Andrea Agnelli a John Elkann è molto più che un semplice avvicendamento.

L’uscita di scena di Andrea Agnelli, per certi versi scioccante per le modalità con le quali è avvenuta, le sue dimissioni e quelle dell’intero CDA a seguito dell’inchiesta Prisma e l’insediamento di una nuova dirigenza con nomi pressoché sconosciuti ma legati a doppio filo a John Elkann, non hanno reso immediatamente l’idea di come e quanto la Juventus stesse cambiando.

Il presidente Ferrero, l’amministratore delegato Scanavino, il direttore generale Calvo per molti sono soltanto nomi che poco o nulla hanno avuto a che fare con la storia della Juventus e con il calcio. Perfino l’arrivo di un dirigente come Cristiano Giuntoli è stato quasi fuorviante, perché in molti hanno pensato che sarebbe nata una nuova Juventus, figlia di una rivoluzione epocale.

Il mercato 2023 sta mostrando il vero volto della nuova Juventus e la strada che, da adesso in poi, verrà percorsa. Il decennio d’oro di Andrea Agnelli ha portato successi in serie probabilmente irripetibili ma anche uno sconquasso dei conti allarmante. Quello che in tanti hanno definito un non-mercato della Juventus è figlio soltanto di una priorità chiamata bilancio. Un’emergenza che deve cessare al più presto.

La vicenda Kostic

E’ nel sacro nome del bilancio che si devono effettuare le cessioni, anche dolorose. Così come per il suo risanamento è indispensabile il taglio del monte-ingaggi.

Ed è il bilancio la vera motivazione di vicende altrimenti incomprensibili, come quella riguardante Filip Kostic. Nella passata stagione il 30enne esterno sinistro serbo è stato, insieme a Rabiot e ai giovani della Next Gen, una delle poche note liete bianconere. Arrivato dalla Bundesliga, via Eintracht Francoforte, è diventato subito uno dei punti fermi di Allegri. Tre reti, 11 assist hanno sancito la sua importante stagione.

Nelle prime due giornate si sono perse le sue tracce. Cambiaso, e in alternativa Iling, hanno occupato la sua zona di campo e Kostic sembra scomparso dai radar della prima squadra. Ma nella Juventus dove tutti hanno un prezzo anche l’esterno serbo ha il suo: 15 milioni di euro. La Juventus spera in un’offerta last-minute per fare cassa e per provare poi a piazzare un colpo in entrata.

Nicolò Schira (@juventinosemper) ci fa sapere come il West Ham sia interessato a Filip Kostic. Per il club inglese non è una novità dal momento che già la passata stagione aveva seguito l’esterno serbo il quale, però, poi ha scelto la Juventus come sua nuova destinazione. Al momento non si è andati oltre le semplici informazioni di rito. Pertanto nessuna offerta è stata recapitata alla Juventus. Che rimane in attesa di novità.