Colpaccio last minute Juventus, sentenza definitiva: “Rimane!”

Sorpresa tra i tifosi: c’è l’annuncio relativo al futuro del calciatore. Scelta condivisa anche con Massimiliano Allegri che è stato decisivo in questa trattativa. Ecco tutti i dettagli in merito a questo affare.

Nessun colpo in arrivo, il calciomercato della Juventus può chiudersi così. I soli innesti di Facundo Gonzalez e Weah completano la sessione estiva 2023 che ha regalato qualche ritocco per l’Under 23 e la Primavera, nulla per la Prima Squadra. Allegri è stato decisivo ed ha chiesto alla sua dirigenza di non prendere altri giocatori. Falliti gli obiettivi primari, Kessie o Milinkovic Savic per il centrocampo e Lukaku per l’attacco, alla fine il club bianconero ha deciso di non investire su altri giocatori. Ecco chi sarà il rinforzo in mezzo al campo: si va verso la conferma di un giovane talento.

Calciomercato Juventus: tutto confermato, non andrà via

Il ritiro negli Stati Uniti è servito ad Allegri per valutare meglio alcuni giovani di proprietà della Juventus. Ed è per questo motivo che il tecnico ha deciso di riconfermare in Prima Squadra alcuni di loro, altri invece sono stati mandati via in prestito.

Nicolussi Caviglia si appresta a rimanere alla Juventus. Questa l’indiscrezione di Goal.com. Sarà il giovane centrocampista il rinforzo in mezzo al campo per Allegri, una scelta condivisa con lo staff dirigenziale. Discorso analogo anche per Fabio Miretti che si giocherà le sue chance in Prima Squadra. Non sono previste sorprese, dunque, i bianconeri sono pronti a chiudere la sessione estiva in questo modo.