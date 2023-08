Coperta lunga Juventus: ultimo via libera per la firma

Nuovi voci di calciomercato relative al futuro del difensore juventino. C’è l’ultimo via libera della società che sta spingendo per la cessione del calciatore.

Potrebbe chiudersi a breve la trattativa relativa alla vendita del giocatore che è pronto a lasciare la Juventus per vestire la maglia di un’altra società italiana. A sbloccare l’impasse è la Vecchia Signora, che in queste ultime ore potrebbe dare una svolta netta a questo affare.

Giuntoli ha deciso: ha ricevuto rassicurazioni anche dalla società che ha dato carta bianca al dirigente che è pronto a chiudere questo affare di calciomercato. Una trattativa lampo, che potrebbe andare in porto in queste ultime ore di calciomercato.

Calciomercato Juventus: accordo per la cessione

L’affare si sblocca: Leonardo Bonucci è sempre più vicino alla Lazio, decisiva la mossa della Juventus.

Bonucci aspetta la Lazio. Ne è sicuro il Corriere dello Sport che, nella sua edizione odierna, ha fornito nuovi dettagli in merito a questo affare che potrebbe andare in porto nelle ultime ore di calciomercato. Il difensore della Juventus vuole restare in Italia, ha messo da parte la proposta dell’Union Berlino. Sullo sfondo c’è anche l’ipotesi Genoa, che nei giorni scorsi ha avuto un contatto con l’agente. Ad oggi la pista più percorribile è quella biancoceleste e la Juventus attende fiduciosa. Giuntoli potrebbe entrare in scena e sbloccare l’impasse offrendo al giocatore una buonuscita da 2 milioni di euro. Un modo, questo, per consentire al ragazzo di trovare squadra anche dopo il 1 settembre.