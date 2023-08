Delusione Allegri per l’affare saltato: “È sempre stato il suo pallino”

Delusione Allegri per l’affare saltato. Svelato dal suo mentore e amico quello che è sempre stato il pallino del tecnico bianconero

Il mercato della Juventus si sta per chiudere con un solo colpo importante in entrata: quello di Weah. Sì, è arrivato pure Cambiaso, ma era un elemento già di proprietà del club piemontese. In compenso, per la società ovviamente, sono state diverse le uscite che hanno alleggerito il monte ingaggi, in questo caso c’è da fare un enorme plauso a Giuntoli, che un poco le cose le ha sistemate.

Dicevamo, un solo colpo in entrata. L’americano. E un grande rimpianto per Massimiliano Allegri così come svelato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport da quello che è il mentore, e amico, del tecnico livornese, vale a dire Giovanni Galeone. L’ex allenatore ha parlato di quel giocatore che Max avrebbe voluto nella sua squadra. Andiamo a vedere quindi di chi si tratta.

Delusione Allegri, era Milinkovic il sogno

“Il rimpianto di mercato di Allegri è Milinkovic Savic. A inizio estate, prima che Milinkovic Savic si trasferisse in Arabia, Max era consapevole delle difficoltà, ma pure speranzoso. Il serbo è sempre stato un suo pallino e sarebbe stato ideale anche per questa Juventus. Speriamo che diventi Pogba il grande colpo”.

Insomma, l’ex Lazio, adesso anche lui in Arabia, era quel nome che Allegri avrebbe voluto a tutti i costi dentro la sua squadra. Un giocatore che avrebbe potuto fare la differenza. Si spera in Pogba come confermato dallo stesso Galeone, che contro il Bologna ha debuttato in campionato e non si è fatto male. E questa è già una notizia dopo tutte le vicissitudini dell’anno scorso.