Bigiotteria Juventus, nuova gemma last minute: intesa definitiva

La Juventus guarda già alla sfida con l’Empoli ma in queste ultime ore sarà il calciomercato a tenere definitivamente banco.

Dopo un’estate passata tra rumors e chiacchiericci sulle trattative la finestra di trasferimenti sta per chiudersi. C’è ancora però qualche ora di tempo per portare a termine le trattative e tutti i club si stanno dando da fare per cercare di cogliere eventuali occasioni che potrebbero arrivare al volo.

La Juventus ha fatto una precisa scelta riguardo la strategia di mercato. La missione principale del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stata quella di sfoltire l’organico. In questo modo è riuscito a recuperare delle importanti risorse economiche allo stesso tempo anche ad abbassare un monte ingaggi decisamente cospicuo. Salvo sorprese non ci saranno colpi per i bianconeri in queste ultime ore di mercato ma attenzione massima, appunto, ad eventuali affari low cost che potrebbero presentarsi. Bisognerà stare in ogni caso con le antenne dritte.

Juventus, arriva il baby talento polacco Patryk

In questa sessione estiva la Juve ha confermato di voler puntare sempre di più sulla linea verde. Lo confermano non solo le scelte di Allegri di far giocare sempre più i ragazzi provenienti dalla Next Gen. Ma anche il fatto che in chiave mercato sono stati investimenti su calciatori che sono destinati a fare un percorso di crescita a Torino.

#Juventus: definito l’arrivo del giovane (2007) centrocampista polacco Patryk #Mazur // Juventus have completed the signing of Patryk Mazur (U17 midfielder) 💎🇵🇱@FabrizioRomano — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 31, 2023

Come ha infatti sottolineato Romeo Agresti su Twitter i bianconeri hanno ingaggiato il centrocampista polacco Patryk. Un classe 2007 molto interessante sul quale ovviamente si punterà non solo per il presente ma anche gli anni a venire. Vedremo quali saranno le scelte della società riguardo la squadra in cui giocherà, molto probabilmente la Primavera bianconera.