Ultim’ora Juventus, 27 milioni sul piatto: Giuntoli in scacco

La concitazione, si sa, è una delle caratteristiche principali degli ultimi giorni di mercato. È un po’ il sale, se vogliamo, di uno dei momenti più attesi della stagione. Che coinvolge società, giocatori e tifosi e che ogni volta si porta dietro un enorme bagaglio di aspettative.

Il fatidico gong suonerà domani alle 20 e da quel momento in poi non ci sarà più tempo per effettuare operazioni in entrata. In uscita sì, invece. Già, perché in altri come quello turco oppure quello arabo il mercato chiude qualche giorno più tardi. E con i club della chiacchieratissima Saudi Pro League che finora hanno fatto razzie di campioni nel calcio europeo non si può certo restare tranquilli. La Juventus difficilmente sarà tra le protagoniste delle prossime 48 ore. Almeno per quanto riguarda il capitolo acquisti. Improbabile che arrivi qualcuno dopo una campagna condotta quasi esclusivamente all’insegna delle cessioni. Voci di corridoio sostengono che la Signora possa liberarsi di altri due o tre elementi al fotofinish, ma l’ipotesi sembra ormai tramontata.

Ultim’ora Juventus, tentativo last minute per Berardi: no secco del Sassuolo

Gli indiziati a partire, secondo gli ultimi rumors, sarebbero Filip Kostic e Moise Kean. I due erano e sono ancora sul mercato.

L’assenza di offerte concrete, tuttavia, ha costretto il diesse Cristiano Giuntoli a “congelare” tutto. Sarebbe rimasto troppo poco tempo per trovare i sostituti: se ne riparlerà a gennaio. O forse l’estate prossima. Nel caso fossero partiti, la Juventus avrebbe racimolato quel gruzzoletto per poter tentare un nuovo disperato assalto a Domenico Berardi. Il Sassuolo però a quanto pare se l’è legata al dito, ritirando il suo attaccante dal mercato. Gli emiliani sarebbero stati disposti a cederlo entro il termine prefissato ma la Signora ha tergiversato , facendo infuriare il club neroverde. Di Berardi ha parlato anche il giornalista Luca Momblano a Juventibus: “Mi è stato detto, da persone che lavorano nel Sassuolo, che é stato fatto ancora un tentativo dalla Juventus per Berardi. L’offerta é stata 2 milioni subito più altri 25 milioni in caso di qualificazione alla Champions. La risposta é stata no”.