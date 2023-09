Dalla Bundesliga alla Juventus: tutto fatto, c’è il comunicato

La Juventus ha definito un’altra operazione in prestito: è ufficiale l’approdo del centrocampista togolese.

Uno sguardo al presente ma un occhio anche al futuro. Alla luce della situazione contingente, nella sessione estiva di calciomercato che sta per chiudere definitivamente i battenti la Juventus ha deciso di abbattere il monte ingaggi, puntare con decisione sui giovani ed abbassare l’età media della rosa.

Un obiettivo perseguito dal primo all’ultimo giorno di mercato, che sta maturando anche nelle ultimissime ore della campagna trasferimenti. Con un comunicato, infatti, la Juventus ha annunciato l’acquisto con la formula del prestito del centrocampista togolese Dikeni Salifou, che si aggregherà in Next Gen per mettersi subito a disposizione di mister Brambilla. L’accordo con il Werner Brema era già stato trovato da tempo e proprio in questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale:

“DIKENI SALIFOU È UN GIOCATORE DELLA JUVENTUS NEXT GEN. È ufficiale l’approdo alla Juventus del classe 2003 togoleseche arriva dal Werder Brema con la formula del prestito annuale e in questa stagione giocherà tra le fila della Next Gen. Dikeni è un centrocampista di rottura estremamente fisico – è più alto di un metro e novanta – con spiccate doti difensive, ma anche con una naturale propensione ad attaccare.