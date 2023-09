Kostic parte sul gong, ma la sorpresa è clamorosa: doppia offerta Juventus

Calciomercato Juventus, mancano poche ore alla chiusura del mercato e rimane in piedi l’addio di Kostic. Doppia offerta ai bianconeri

Kostic è ancora della Juventus e quando mancano pochissime ore alla chiusura del calciomercato i bianconeri cercano ancora una sistemazione per l’esterno serbo che nelle prime due uscite di campionato ha guardato i compagni giocare. Ormai è quasi un esubero dentro la truppa di Massimiliano Allegri, anche se di offerte concrete fino ad ora non ne sono arrivate.

Si è parlato negli ultimi giorni di un possibile interesse della Roma, ma solamente in prestito, una formula che non convince Giuntoli che qualora dovesse mandare via l’ex Francoforte lo vorrebbe fare solamente a titolo definitivo. E forse c’è questa possibilità almeno stando a quelle che sono le informazioni che sono state riportate da 90min.com: sì, ci sarebbe il West Ham sul giocatore. Un accordo difficile, vista la ristrettezza dei tempi, ma non impossibile.

Calciomercato Juventus, informazioni anche per Iling

Ma non solo, sempre lo stesso sito d’informazione, svela come gli inglesi di Moyes abbiano chiesto delle informazioni per Iling-Junior. L’inglese però non dovrebbe essere ceduto, al massimo Giuntoli in quella zona del campo dovrebbe decidere per un solo addio. Certo, un’offerta da 20milioni di euro potrebbe far tentennare la dirigenza bianconera.

Vedremo ovviamente quello che succederà nel corso delle ultime ore di mercato, con una sola certezza, o almeno la sensazione è questa, che di colpi in entrata non ce ne saranno. La Juve è quella che abbiamo visto contro Udinese e Bologna.