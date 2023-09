Nuovo acquisto Juventus: ha firmato Damiani

Calciomercato Juventus, l’accordo è stato trovato e si metterà immediatamente a disposizione della compagine giovanile.

Uno sguardo al presente ma anche uno rivolto inevitabilmente al futuro. In questa duplice prospettiva può essere inquadrata una sessione estiva di calciomercato nella quale la Juventus ha dovuto fare di necessità virtù.

Nonostante l’assenza di introiti ricavati dalla mancata qualificazione alle Coppe, infatti, la ‘Vecchia Signora’ è riuscita a trattenere tutti i suoi gioielli. Allo stesso tempo, però, sta per terminare la propria campagna acquisti con l’acquisto del solo Weah. Tuttavia sono diversi gli innesti con i quali la Juventus ha puntellato l’organico del settore giovanile. Come evidenziato da Sky, infatti, i bianconeri hanno definito l’acquisto di Samuele Damiani: il centrocampista classe ’98 – che arriva dal Palermo – ha già apposto la firma sul nuovo contratto e si aggregherà alla compagine di Brambilla nel corso delle prossime ore per mettersi subito a disposizione del mister bianconero. Ottimo colpo in prospettiva per la Juventus: è arrivata la firma di Damiani.