Bianconero KO, stop lunghissimo: fuori quattro mesi

Problemi per l’allenatore: infortunio serio e quattro mesi di stop. Cambiano i piani del club.

Tempi di recupero lunghissimi per il calciatore che non sarà a disposizione per i prossimi quattro mesi. Una notizia che distrugge i piani del club, con il ds e l’allenatore che avevano deciso di puntare con decisione sul ragazzo. Il tecnico dovrà trovare in tempi rapidi una soluzione e sostituire al meglio il giocatore che poteva essere un’arma in più per questa prima parte di stagione.

Bianconeri nei guai: c’è l’annuncio relativo all’infortunio del giocatore. Il problema è più serio del previsto. Secondo le prime indiscrezioni dovrà stare fermo ai box per i prossimi quattro mesi. Una notizia non di poco conto per l’allenatore, che aveva deciso di puntare sul giovane attaccante in vista di queste partite di campionato. Adesso dovrà tornare sui propri passi e trovare una soluzione alternativa. Non è da escludere un intervento, da parte della società, sul mercato degli svincolati.

Serie A, infortunio e tegola per il bianconero

Nel corso della mattinata è arrivata la notizia relativa all’infortunio del calciatore. Una vera e propria mazzata per la società e l’allenatore. Con la fine del calciomercato, non c’è tempo di trovare un sostituto all’altezza. La società dovrà accontentarsi e pescare, eventualmente, dal mercato degli svincolati. Le prossime ore saranno decisive, intanto ecco tutti i dettagli in merito a questo infortunio che terrà il calciatore bianconero lontano dai campi per parecchio tempo.

Arrivato nell’ultima sessione estiva di calciomercato 2023, il giocatore non sarà a disposizione per le prossime partite. Terribile notizie per l’Udinese che non avrà a disposizione l’attaccante brasiliano Brenner che starà fermo ai box per 4 mesi. Attraverso un comunicato, la società friulana ha reso noti i dettagli dell’infortunio di Brenenr che s’è sottoposto ad intervento chirurgico al retto femorale della coscia destra. Questa operazione, che è stata svolta a Barcellona, aveva lo scopo di saturare il tendine. Adesso toccherà al brasiliano, prelevato dal Cincinnati nel corso della campagna trasferimento 2023, recuperare e tornare a disposizione di Sottil. Secondo le prime indiscrezioni, ci vorranno almeno quattro mesi prima di rivedere in campo il ragazzo.