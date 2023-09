Juve-Bologna, gol annullato a Vlahovic: in Premier “incastrano” il VAR

Juve-Bologna, non poteva passare inosservato il gol convalidato oggi al giocatore dei Citizens nel match con il Fulham.

La partita tra Manchester City e Fulham, valida per la quarta giornata di Premier League, si è conclusa solo da poche ore. I tre punti, manco a dirlo, sono finiti nelle tasche dei Citizens, che in questo modo possono ulteriormente consolidare il loro primato in classifica. Nessuna, infatti, dopo quattro turni di campionato può vantarsi di essere a punteggio pieno.

Gli ospiti sono rimasti aggrappati al match per un solo tempo di gioco: la squadra campione d’Europa e d’Inghilterra in carica ha messo di nuovo il muso davanti (2-1) nel corposo recupero della prima frazione di gioco con un gol del difensore Aké e da quel momento non si è più fermata. In cattedra c’è salito – e chi se non lui – Erling Haaland, sempre più lo spauracchio delle difese della Premier. Il fromboliere norvegese, stavolta schierato in coppia con Julian Alvarez, nella ripresa si è letteralmente scatenato, mettendo a segno una tripletta e fissando il risultato finale sul 5-1 per il Manchester City.

Juve-Bologna, Aké come Dusan: ma per il Var della Premier League il gol è valido

Ma cosa c’azzecca con la Juventus, vi chiederete voi. Ed invece c’entra eccome. Sì, perché a qualche tifoso bianconero non è sfuggita la decisione del Var che ha convalidato la rete di Aké. Un gol molto simile a quello realizzato da Vlahovic domenica scorsa contro il Bologna.

La differenza fra Var inglese e quello italiano. Gol convalidato in City – Fulham, gol annullato a #Vlahovic per fuorigioco di Rabiot in #Juventus – Bologna P.s. La visuale del portiere è ideale in entrambi gli episodi pic.twitter.com/rCbTfWpwTZ — Luca Cimini – Jcn (@lucacimini82) September 2, 2023

L’arbitro Di Bello, infatti, decise di annullare la rete del serbo dopo un consulto con il Var e dopo essersi accorto che sulla traiettoria del pallone c’era Rabiot che oscurava la visuale al portiere rossoblù Skorupski. In Premier League hanno invece adottato un metro di giudizio diverso, convalidando il gol che ha riportato in vantaggio i Citizens di Guardiola.