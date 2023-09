Partenza bloccata e decisione presa: Allegri pronto a lanciarlo

By

Calciomercato Juventus, partenza bloccata e decisione presa: almeno fino a gennaio è bianconero. E chissà, magari Allegri è pronto a lanciarlo

E chissà che non possa diventare un titolare. Uno di quelli che rientrano nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. Si è parlato molto, moltissimo, di un suo possibile addio in questa sessione di mercato però alla fine è rimasto in bianconero. E ormai Max lo potrà sicuramente sfruttare.

Magari, fin quando Fagioli non tornerà disponibile, quel posto del centrocampista potrebbe essere da Nicolussi Caviglia. Sì, l’ex Cremonese e Salernitana (le due maglie indossate lo scorso anno) è rimasto alla Continassa. Le offerte non sono mai mancate, ma a quanto pare la Juventus ha preso una decisione netta su quello che è il suo futuro, almeno fino al prossimo mese di gennaio.

Calciomercato Juventus, Nicolussi si candida

Nicolussi Caviglia potrebbe essere un altro di quei giovani ai quali dare fiducia. Lui nel corso della sua breve carriera ha dimostrato, anche con la maglia della Salernitana nella seconda parte della passata stagione, di meritarla. E dopo Miretti, Fagioli, Iling, Yldiz, Soulé, potrebbe essere il suo turno. Solamente l’ultimo di questa serie per il momento ha lasciato la Juve, per giocare di più con la maglia del Frosinone, in Serie A, insieme a Kaio Jorge.

Insomma, Nicolussi si candida a prendersi non una maglia da titolare, forse è un poco presto ancora, ma almeno di mettere “in difficoltà” Max. Che forse ha deciso, anche lui, di bloccare la sua uscita. Chissà.