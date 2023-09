Giuntoli ‘copia’ Marotta: svincolato di lusso per la Juventus

Il gong finale del calciomercato è suonato ieri sera. Ma per la Juventus e le altre squadre c’è ancora un modo per fare affari.

Senza particolari sussulti è andata in cantiere questa sessione di trasferimenti estivi per la formazione bianconera. Che ha pensato soprattutto alle cessioni, pur portando a casa alcuni giocatori molto interessanti che dovranno dimostrare il loro valore in questa stagione e negli anni a venire.

La rosa affidata nelle mani di Massimiliano Allegri dunque è stata definita. Si proseguirà nella valorizzazione della linea verde e saranno tanti i giovani che riusciranno a trovare sempre più spazio. Nel tentativo di aiutare la Juventus a raggiungere quello che è il suo traguardo massimo stagionale, ovvero la conquista dello scudetto.

Juventus, ecco gli affari possibili a costo zero

Il calciomercato della Juventus dunque potrebbe non essere finito, anche se a dire il vero pare complicato pensare che i bianconeri attingano dai “disoccupati” per rinforzarsi. Ad ogni modo mai dire mai, le vie del mercato sono infinite e sarà bene tenere a mente che in questa lista ci sono anche dei grandi campioni.

Due su tutti, il portiere De Gea e il difensore centrale Sergio Ramos. Per entrambi si è parlato di una suggestione Roma, più facile invece che trovino collocazione nel campionato turco o in Arabia Saudita. Un nome accostato alla Juventus che oggi è libero è Mariano Diaz, attaccante che si è svincolato dal Real Madrid. Chi vuole puntare sull’usato sicuro può virare sull’ex Fiorentina Jovetic. Sansone per l’attacco e Nkolou, ex centrale del Torino, nomi che invece potrebbero far gola a qualcuno in serie A. Altri nomi? I portieri Sirigu e Handanovic, l’argentino Pereyra (vicino al ritorno all’Udinese) e il belga Eden Hazard, per il quale però si parla di ritiro.