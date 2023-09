Chiesa e ‘quella brutta sorpresa’ dietro l’angolo: la Juve la risolve così

Calciomercato Juventus, per evitare brutte sorprese ecco il programma che hanno in testa Giuntoli e Manna: la soluzione per Federico Chiesa

Chiuso il calciomercato, almeno ufficialmente, in casa Juventus adesso forse è il momento di pensare ai rinnovi. In ballo ce ne stanno due importanti, quello di Dusan Vlahovic e quello di Federico Chiesa. Ha cercato di fare un punto Romeo Agresti di goal.com

Il rinnovo per Dusan, spiega il giornalista, assomiglierebbe ad un favore per le casse della Juventus, mentre per l’ex Fiorentina l’argomento, a quanto pare, rischia di diventare rovente. Chiesa ha iniziato ala grande la stagione con due gol in 3 partite e con la sensazione di essere tornato quello di un tempo, vale a dire quello prima dell’infortunio. Allegri ha spiegato nella recente intervista rilasciata a Dazn ha sottolineato come da lui ci si aspetta almeno 14-16 gol, e la media c’è, almeno stando all’inizio. Tornando poi al discorso rinnovo, quello che spiegato Agresti, sulla questione, è questo.

Calciomercato Juventus, la situazione Chiesa

“Federico va in scadenza a giugno 2025: capolinea né lontano né vicino. Bisogna dunque aspettarsi che, con i tempi giusti, Giuntoli e Manna possano intensificare tale fronte con una missione chiara: evitare di incappare in brutte sorprese”.

Con il termine brutte sorprese ovviamente non solo c’è la possibilità he qualche big europea, soprattutto la prossima estate e ad un solo anno dalla scadenza, possa bussare alla porta della Juventus con un’offerta al ribasso sfruttando quindi la situazione. Ma anche rispedire al mittente tutte quelle che possono essere le offerte che potrebbero arrivare pure nel mese di gennaio, soprattutto se il Liverpool – ma adesso appare difficile – dovesse cedere alle lusinghe per Salah che arrivano dall’Arabia Saudita. Insomma, una questione da monitorare con molta, molta attenzione.