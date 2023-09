Gli alibi sono finiti, la Juventus non può fare altro: “Allegri come Conte”

Missione compiuta ieri per la Juventus, che è riuscita con pieno merito a sbancare Empoli portandosi a casa tre punti molto importanti.

Importanti perché consentono alla squadra di Allegri di continuare a rimanere nei piani alti della graduatoria e di alimentare così il sogno scudetto. Sarà la missione principale da completare per Chiesa e compagni, in considerazione del fatto che non si giocheranno le coppe europee.

Il calciomercato ormai è andato in archivio, almeno per quanto riguarda gli acquisti. Di sicuro i tifosi si aspettavano qualche colpo in più per dare ancora più qualità alla rosa. Ma la Juventus ha dovuto fare i conti con il bilancio ed è per questo motivo che si è pensato più alle cessioni che non agli acquisti. Sette punti in tre gare sono comunque un bottino che fa ben sperare per il futuro, anche se non si potranno commettere passi falsi.

Juventus, il messaggio di Carrera ad Allegri

Non sono passate intanto inascoltate le parole che mister Allegri ha proferito qualche giorno in conferenza stampa, mettendo le mani avanti sulla conquista dello scudetto. Asserendo che per le prime quattro posizioni della graduatoria ci sono in lizza ben otto squadre.

Massimo Carrera, ex giocatore della Juventus e per anni nello staff di Conte, ai microfoni di TvPlay di calciomercato.it spiega che “Allegri ha detto frasi che si dicono per mettere le mani avanti, quando non hai la sicurezza di avere una squadra tra le favorite del campionato”. Suggerendo di fare proprio come fece Conte a suoi tempo. “Noi siamo arrivati a Torino dopo settimi posti in classifica e nessuno si aspettava che succedesse quel che è successo. Merito di Antonio che ha formato un gruppo. Ecco, Allegri dovrebbe ugualmente essere bravo a costruire un gruppo che remi dalla stessa parte. Soltanto in questo modo puoi ottenere dei risultati”