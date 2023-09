Calciomercato Juventus, incontro e firma: come cambia il futuro di Allegri

Il progetto Giuntoli riguarda anche lui. Tra mugugni e malcelata insoddisfazione venerdì scorso si è concluso il mercato della Juventus. Tra i più complicati.

Idee. Quando mancano le risorse economiche è l’occasione giusta per mettere in moto audacia e fantasia per tentare di superare l’ostacolo. E di ostacoli ne ha dovuti superare parecchi Cristiano Giuntoli nel mercato che si è appena concluso.

Quando l’unico obiettivo da inseguire non è in realtà un grande centravanti, bensì il risanamento di conti dissanguati da gestioni scellerate, c’è poco tempo per i voli pindarici alla ricerca del colpo ad effetto. Occorre cedere nella maniera più remunerativa possibile e fare in modo che il più alto monte-stipendi della Serie A ritorni ad essere compatibile con i nuovi parametri economico-finanziari dettati dalla proprietà.

In quest’ottica occorre interpretare la scelta che la società Juventus, e il suo direttore dell’area tecnica, intendono perseguire da qui ai prossimi mesi. Alleggerire, quanto più possibile, un bilancio che si è visto rovesciare addosso costi insostenibili che ora devono ritornare necessariamente a norma. Non soltanto le cessioni possono, e devono, risolvere questo grave problema.

Come detto il lavoro più complesso deve essere fatto sugli ingaggi proposti ad alcuni giocatori dalla precedente dirigenza ed è da lì che sta per partire il progetto di Giuntoli.

Il progetto Giuntoli riguarda anche lui

E’ il momento di andare a toccare gli ingaggi più alti e ritenuti ormai insostenibili. Dal numero uno polacco, Szczesny al numero nove serbo, Vlahovic sono diversi i profili sotto la lente d’ingrandimento di Giuntoli.

Tra questi c’è anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, la scorsa stagione, ha disputato la sua migliore annata da quando indossa la maglia bianconera. Lo ha fatto nel periodo più difficile per squadra e società. Massimiliano Allegri lo ha convinto a rinnovare il suo contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno 2023. Il centrocampista francese ha rinnovato per un solo anno alle medesime condizioni economiche del precedente contratto, 7 milioni di euro netti annui.

Tra poco Rabiot potrebbe ricevere l’invito da parte della Juventus a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per impostare un rinnovo contrattuale. Al di là del valore del centrocampista francese la Juventus vorrebbe anche cautelarsi per non perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate. A Rabiot verrà proposto di spalmare in più anni il suo ingaggio, così come sta avvenendo per altri suoi compagni. Lo scoglio sarà rappresentato da mamma Veronique Rabiot, favorevole agli aumenti ma da sempre contraria ai tagli.

La nuova Juventus parte soprattutto da una nuova gestione delle proprie finanze. Prendere o lasciare.