La Juventus ne perde 14: UFFICIALE, la lista completa

La Juventus perde ben 14 giocatori per la sosta nazionali: la lista completa dei calciatori impegnati

La Juventus chiude con una vittoria la terza giornata di campionato e conclude nel migliore dei modi il filotto di gare prima della sosta.

Adesso è tempo di nazionali e per i bianconeri sono ben 14 i giocatori impegnati con la propria nazionale tra maggiore e U21 e U19. Massimiliano Allegri avrà una settimana di tempo per recuperare alcuni giocatori acciaccati, uno su tutti Paul Pogba nella gara di ieri contro l’Empoli ha accusato un fastidio nella parte posteriore della gamba. Inoltre potrà lavorare con quei giocatori che non saranno impegnati con le proprie nazionali. Rimarranno alla Continassa sia Bremer che Alex Sandro che non hanno ricevuto la chiamata del Brasile. Ci saranno italiani come Perin, Cambiaso, Gatti e Kean.

Juventus, 14 giocatori convocati in nazionale: Chiesa e Locatelli ricevono la chiamata di Spalletti

A disposizione di Massimiliano Allegri ci sarà anche Nicolò Fagioli che non ha ricevuto la chiamata dell’U21, al contrario di Fabio Miretti.

Adrien Rabiot, al contrario di Pogba, prenderà parte alle partite della Francia. Szczesny e Milik saranno impegnati con la Polonia; Kostic e Vlahovic con la Serbia. Il neo acquisto Timothy Weah insieme a Weston McKennie ha ricevuto la chiamata degli Stati Uniti. Solo Danilo, invece, ha ricevuto la chiamata della nazionale brasiliana. Con l’U21 oltre Miretti saranno impegnati anche Iling-Junior e Yildiz, rispettivamente con l’Inghilterra e la Turchia. Infine il classe 2005 Huijsen sarà impegnato con l’Olanda U19. Tra i convocati di Luciano Spalletti, invece, ci saranno Federico Chiesa e Manuel Locatelli. Di seguito la lista completa dei calciatori della Juventus convocati con le proprie nazionali.

Chiesa (Italia)

Locatelli (Italia)

Rabiot (Francia)

Kostic (Serbia)

Vlahovic (Serbia)

Milik (Polonia)

Szczesny (Polonia)

McKennie (Stati Uniti)

Weah (Stati Uniti)

Danilo (Brasile)

Miretti (Italia U21)

Iling-Junior (Inghilterra U21)

Yildiz (Turchia U21)

Huijsen (Olanda U19)