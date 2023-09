Juventus, il tecnico ha firmato il rinnovo: annuncio UFFICIALE

By

Juventus, rinnovo ufficiale del tecnico. C’è già stato pure l’annuncio del direttore dell’area tecnica delle bianconere.

Ad un certo punto si è parlato, pure, di quello che sarebbe potuto essere un suo impiego in Nazionale. Ma ovviamente non è stato così, e non poteva essere così: Montemurro quest’anno ha un compito importante, quello di riportare a vincere le bianconere quello scudetto strappato dalle maglie dalla Roma.

E quindi niente fronzoli: così come riportato da Giovanni Albanese, il tecnico ha firmato il contratto fino al 2026. Ah, non lo dice il giornalista della Gazzetta dello Sport, lui si è solamente “limitato” a riportare quelle che sono state le parole di Braghin, direttore appunto dell’area femminile della Juventus, che ha spiegato come il tecnico australiano ha messo nero su bianco.

Juventus, Montemurro rinnova

Insomma, Montemurro per altri tre anni, almeno, e salvo clamorosi ribaltoni che però questo nuovo contratto respingono, guiderà le ragazze che hanno conquistato per cinque anni di fila lo scudetto e che vogliono tornare a prendersi la piazza come squadra più forte d’Italia. Nel corso del mercato estivo – che chiuderà il 13 settembre – sono arrivate diverse calciatrici alla corte di Joe.

Insomma, un Juve che si è rinforzata e che non vuole lasciare nulla al caso. E questo prolungamento è un segnale importante mandato a tutti. Nel giorno in cui con ogni probabilità la federazione annuncerà il tecnico della nazionale femminile che, contro ogni pronostico, dovrebbe essere l’ex Venezia Andrea Soncin.