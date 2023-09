Juventus, Cassano ‘asfalta’ Allegri: “Glielo spiego io”. E su Chiesa…

Durante la Bobo TV Antonio Cassano ha attaccato Allegri, sottolineando come alcuni giocatori siano fuori ruolo, Chiesa su tutti

Antonio Cassano è tornato a parlare alla Bobo TV, soffermandosi sulla lotta scudetto in Serie A.

L’ex attaccante della nazionale si è espresso così in merito a quelle che ritiene le principali candidate alla vittoria del campionato: “L’Inter e la Juventus si giocheranno lo Scudetto. Il Milan no, secondo me lascia a desiderare. Non ha un centravanti oltre a Giroud, non ha un mediano basso e ha delle lacune in difesa, soprattutto nei due centrali difensivi. Tomori non è un grande difensore e mancano alternative”. Cassano ha proseguito, riprendendo le parole di Allegri nel post-partita di Empoli-Juventus. In quella occasione l’allenatore bianconero aveva sottolineato come, a suo parere, Inter, Napoli e Milan siano più attrezzate per la vittoria dello scudetto. “Allegri adesso ha cambiato strategia. Prima diceva che la Juventus doveva lottare per vincere lo scudetto, adesso dice che ha una pistola contro i carri armati”.

Juventus, Cassano contro Allegri: “Il calcio glielo spiego io. Chiesa non è una punta”

Fantantonio si è soffermato anche su alcuni giocatori, a suo parere fuori ruolo nel sistema tattico di Massimiliano Allegri.

Cassano è partito da Federico Chiesa, quest’anno affiancato a Dusan Vlahovic nel ruolo di seconda punta: “Chiesa non è un dieci o una seconda punta. Il calcio glielo spiego io ad Allegri. Federico deve giocare sulla linea o da un lato o dall’altro. Ha bisogno di sfruttare le sue caratteristiche, deve puntare e fare l’uno contro uno. Non sa giocare nel traffico”. Poi sul rendimento di Vlahovic l’ex Inter e Milan ha detto: “Vlahovic ha paura, non posso pensare che sia diventato scarso improvvisamente. Si vede che è timoroso, non sa ma quale sia la scelta giusta da fare. Weah? In nazionale gioca nel 4-2-3-1, al Lille giocava attaccante esterno. Se adesso deve fare l’esterno a tutta fascia dopo un pò non riesce a reggere il ruolo“. Anche Lele Adani si è inserito nel discorso: “Non dirò mai che giocatori come Danilo, Rabiot, Vlahovic, Szczesny sono delle pistole rispetto ai carro armati di Napoli, Inter e Milan. La Juventus deve lottare per vincere lo scudetto, per i suoi tifosi e perché è giusto”.