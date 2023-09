Calciomercato Juventus, Giuntoli ha fretta: le mosse bianconere

Calciomercato Juventus, Giuntoli ha fretta e vuole giocare d’anticipo. Ecco quelle che potrebbero essere le prossime mosse bianconere

Ha fretta Cristiano Giuntoli. Dopo aver chiuso il mercato estivo cercando – e riuscendoci – di abbassare i costi societari, adesso vuole iniziare con i colpi in entrata. Ma non solo. Vuole iniziare a programmare la Juventus del futuro, con alcuni punti fermi da confermare e soprattutto con altri giovani da inserire nella rosa di Massimiliano Allegri.

Un Cristiano Giuntoli che vuole giocare d’anticipo, senza poi avere quella fretta che in circostanze come queste non aiuta in nessun modo: e il primo nodo da sciogliere, ovviamente, è quello relativo a Rabiot, un fedelissimo di Max. Il francese sembrava destinato all’addio ma poi ha deciso di firmare un contratto di un anno con la Juventus. E potrebbe essere questa la prima mossa del direttore dell’area tecnica bianconera, una mossa per trovare un accordo pluriennale con il centrocampista che riesce quasi sempre in campo a fare la differenza. Poi dovrebbe toccare a Chiesa, per evitare la prossima estate – quando mancherà un solo anno di scadenza – brutte sorprese.

Calciomercato Juventus, le mosse di Giuntoli

E poi? E poi un occhio vigile è sempre lì, sui giovani che possono alzare il livello tecnico della rosa della Juventus nella prossima stagione, o magari a gennaio se la squadra sarà in corsa per lo scudetto come tutti sperano. Giovani che non giocano in Italia, almeno questa è la sensazione.

In questi mesi si è parlato di Diarra dello Strasburgo e di Koné del Borussia Monchengladbach ad esempio: elementi che sono in rampa di lancio. Queste sono alcune idee che circolano nella testa del direttore dell’area sportiva bianconera. Ma ne possono arrivare altre, senza discussioni. Il tempo c’è.