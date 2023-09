20 milioni per Vlahovic: la Juventus ha deciso tutto

20 milioni per Vlahovic: la Juventus ha deciso in questo modo dopo aver capito che nessuno, inoltre, voleva l’operazione

Una scelta alla fine anche condivisa, perché era un’operazione che a quanto pare non convinceva realmente nessuno dentro l’ambiente bianconero. Poi sappiamo tutti com’è andata a finire, con Lukaku che è andato alla Roma dopo che il Chelsea ha aperto al prestito. A svelare un retroscena del mancato approdo in bianconero del belga, ci ha pensato questa mattina il Corriere dello Sport.

Non solo ragionamenti di natura tecnica, ma anche e soprattutto ragionamenti economici. “Tra un anno, infatti, il serbo peserà sulle casse della Juventus per oltre 20milioni di euro lordi di solo ingaggio. Una ragione anche economica dietro la volontà di portare a termine un’operazione poi bocciata dall’intero ambiente”. Queste si legge nelle colonne del quotidiano romano, che svela quindi uno dei motivi principali del mancato affondo bianconeri nei confronti del centravanti. Poi ovviamente prima di prendere Lukaku la Juve avrebbe dovuto cedere Vlahovic ma erano molti, forse anche all’interno del club, e non vedere di buon occhio questa operazione che poi non si è fatta. Con Dusan che ha cominciato il campionato segnando, e con Lukaku che ha deciso di andare alla corte di Mourinho. Forse è stato davvero meglio così per tutti.