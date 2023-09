A vita alla Juventus: arriva la conferma UFFICIALE. Per la società bianconera è il momento delicato, e decisivo, delle scelte. Quelle definitive.

La pausa, dovuta alle nazionali, capita nel momento giusto. Dopo tre turni di campionato e, soprattutto, dopo l’interminabile sessione di mercato estivo che logora nervi ed idee di chi lo fa e di chi lo deve raccontare.

Forse, più che altrove, qualche giorno di lavoro, apparentemente tranquillo, è ben accetto dalle parti della Continassa dove, più che altrove, sono diverse e tutte importanti le questioni a cui dare immediata risposta. E se il mercato ha dimostrato, da un lato, come in questo momento la società Juventus più di tanto non si possa esporre economicamente, dall’altro gli stessi dirigenti bianconeri si stanno alacremente impegnando per tagliare i costi.

E’ un momento importante per la Juventus poiché è quello delle scelte fondamentali, degli uomini che costituiranno la base della Juventus che verrà. Un mix di gioventù ed esperienza per creare nuovamente una squadra vincente. E una squadra vincente prende sempre le mosse da un grande portiere, esattamente come Wojciech Szczesny. La Juventus sta lavorando al rinnovo del numero uno polacco, che testimonia, ancora una volta, la stima, umana e professionale, che la società bianconera nutre nei confronti del suo numero uno.

L’ex preparatore dei portieri, Guido Nanni, conosce molto bene Szczesny per averlo allenato durante la sua militanza alla Roma e in un’intervista rilasciata a TuttoJuve.com, ha parlato del presente e…del futuro del numero uno bianconero.

Non si può che iniziare che con un giudizio tecnico su Szczesny: “Ci sono ottimi portieri in A, sia italiani che esteri. Tek, quando è in ottima condizione, resta uno dei migliori su scala europea e mondiale“. Non è affatto stupito che il numero uno bianconero abbia rinunciato a trasferirsi in Arabia Saudita nonostante la possibilità di guadagnare cifre enormi: “Non mi sorprende. perché questo è Wojciech. Lui pensa davvero queste cose, non è che andato controcorrente per raccogliere gli apprezzamenti dei tifosi bianconeri“.

Infine l’argomento del giorno, quello del rinnovo del contratto di Szczesny con la Juventus. Un prolungamento che lo legherebbe a vita al club bianconero: “Sono convinto che ha ancora molto da dare ai bianconeri, al calcio e alla scuola portieri. Mi piacerebbe se decidesse di appendere gli scarpini al chiodo a Torino“. Arrivato a Torino nel 2017, il portiere polacco ha quindi iniziato la sua settima stagione in maglia bianconera. All’orizzonte, però, non si scorge nessuna crisi del settimo anno. Anzi, a vita alla Juventus!