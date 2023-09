Acquisto a gennaio e sbarco in estate: ecco il nuovo 10 della Juve

Calciomercato Juventus, la mossa dei bianconeri sembra essere chiara: bloccarlo a gennaio per poi prenderlo in estate. Ecco il nuovo 10

Sì, è davvero così, e arrivano ovviamente ulteriori conferme: il calciomercato non va mai in vacanza tant’è che la Juventus starebbe pensando addirittura a quelli che potrebbero essere i colpi non per la sessione invernale, ma addirittura per la prossima estate.

Ovviamente ci sono uomini dentro al club che hanno appunto questo compito, quello di iniziare a programmare, e per un club come quello torinese non c’è davvero mai del tempo da perdere. Secondo le informazioni che sono state riportate da Tuttomercatoweb infatti, Giuntoli ha in mente di piazzare un innesto importante per il prossimo anno, uno di quelli che in prospettiva, e non solo, possono fare la differenza. Parliamo in questo caso di Baldanzi, fantasista dell’Empoli, che è nel mirino anche di altre big della Serie A. Ecco perché Giuntoli avrebbe una mossa in mente.

Calciomercato Juventus, la mossa di Giuntoli

Magari il direttore dell’area tecnica della Juventus lo potrebbe bloccare a gennaio, lasciandolo ovviamente in Toscana fino alla fine della stagione, e portarlo a Torino nella prossima estate. Sì, sarebbe questo il pensiero del dirigente della Juventus, che nella sessione che da pochi giorni si è conclusa ha avuto pochissimo margine di manovra. Praticamente ha dovuto far quadrare i conti e in parte ci è pure riuscito.

Ma da adesso in poi si pensa ovviamente anche e soprattutto ai rinforzi, e il giovanissimo dell’Empoli è un obiettivo reale, che non è la prima volta che viene accostato al bianconero. Vedremo ovviamente quello che succederà da qui alla riapertura delle trattativa, ma Giuntoli ha il colpo in canna. E spera di chiuderlo, presto, per evitare ogni tipo di sorpresa. Sarebbe un ottimo innesto.