Calciomercato Juve, addio Rabiot a gennaio: lo hanno fatto ancora

Attenta Juve. Anche a mercato chiuso occorre tenere le antenne dritte sia per i giocatori che si potrebbero acquistare, sia per quelli che si potrebbero perdere.

Il mercato ha le sue regole precise, ma le sue date sono alquanto volatili. Vi sono quelle istituzionali che marcano una sessione con la sua bella data di inizio e l’altrettanto precisa ed improrogabile data di chiusura.

Prima e dopo è zona Free dove non si possono compiere gli atti ufficiali che debbono avvenire solo nei tempi prestabiliti, ma dove contatti, chiacchierate, incontri amichevoli non sono vietati. E allora, in un mercato praticamente sempre aperto, occorre prestare la massima attenzione poiché se un club va ad insidiare un giocatore ancora sotto contratto, la stesso club potrebbe ritrovarsi un proprio giocatore pericolosamente insidiato.

Juventus e Barcellona hanno avuto modo di incrociarsi durante questa estate. Avrebbero dovuto farlo inizialmente sul campo, nell’ambito del Soccer Champions Tour 2023, organizzato negli Stati Uniti. Un virus intestinale che ha colpito buona parte dei giocatori blaugrana ha però costretto gli organizzatori ad annullare l’incontro. Le due società hanno però proseguito i loro rapporti per motivi legati al mercato.

In quel periodo la Juventus aveva puntato un giocatore allora alle dipendenze del tecnico Xavi, ovvero Franck Kessié. Trattativa non andata a buon fine e giocatore che è invece sbarcato, come tanti, in Arabia Saudita. Ora le strade di Juventus e Barcellona potrebbero nuovamente incrociarsi. Per chi?

Attenta Juve, lo vuole il Barcellona

Il Barcellona di Xavi, campione di Spagna, nell’ultima sessione di mercato, per il suo centrocampo ha acquisito le prestazioni di Oriol Romeu, ma per il grande ex centrocampista spagnolo, ora alla guida dei catalani, occorre un altro centrocampista di qualità.

Diversi i nomi sulla lista di Xavi, ma uno soltanto inquieta la Juventus: Adrien Rabiot. Il forte centrocampista francese è infatti molto stimato dal tecnico del Barca che lo vorrebbe portare allo Spotify Camp Nou. Il campione francese ha rinnovato per un solo anno con la Juventus e il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024.

Ma la Juventus non resterà a guardare dal momento che Giuntoli è già pronto ad intavolare con Veronique Rabiot, madre e procuratrice del centrocampista, una trattativa per un rinnovo pluriennale. La passata stagione è stata quella della consacrazione di Rabiot, divenuto pedina insostituibile nello scacchiere di Allegri.

Un giocatore che ha raggiunto ormai la piena maturità e consapevolezza dei suoi non comuni mezzi e che sembra aver trovato a Torino il suo ambiente ideale. Pertanto non sarà facile per i catalani strapparlo alla Juventus. Giuntoli, al canto suo, vuole fare in fretta per non correre inutili rischi.