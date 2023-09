Batticuore Vlahovic: no del Real, Milan in agguato

Batticuore Vlahovic, il retroscena è clamoroso e ha fatto vivere al serbo gli ultimi giorni di mercato con il fiato sul collo

Il calciomercato estivo si è chiuso e adesso vengono fuori tutti quelli che sono stati i retroscena di una sessione tormentata, soprattutto per la Juventus, che ha potuto solamente fare un colpo, quello di Weah, ma che è riuscita a piazzare diverse operazioni in uscita che forse torneranno utili nelle prossime sessioni. O almeno si spera.

Uno dei nomi più gettonati è stato senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. La Juve lo avrebbe pure ceduto soprattutto dopo che Giuntoli aveva trovato un accordo per Lukaku, ma nessuno ha avvicinato quelle che sono state le richieste dei bianconeri. Insomma, alla fine, e aggiungeremmo anche fortunatamente, il serbo è rimasto a Torino alla corte di Allegri. In Spagna, e precisamente El Gol Digital comunque, svela un retroscena su quello che è stato un interesse concreto in Italia per Vlahovic, vale a dire quello del Milan. Sì, i rossoneri, prima di affondare su Taremi – operazione poi non andata a buon fine, Jovic è arrivato nell’ultimo giorno disponibile – avrebbero pensato appunto al serbo. Che era finito pure nel mirino del Real Madrid ma Florentino Perez, insieme ai suoi collaboratori, non era convinto dello stato di salute dell’attaccante. E quindi ha deciso di mollare la presa.