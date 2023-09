Colpo a costo zero: addio Real, ‘regalone’ alla Juve

La Juventus si regala un altro guizzo a parametro zero: colpo dal Real Madrid per il 2024

Il bilancio sul mercato della Juventus all’apparenza può sembrare non particolarmente alto, considerando l’arrivo del solo Timothy Weah.

Di fatto i bianconeri non sono stati grandi protagonisti di quest’ultima sessione estiva ma in realtà le mosse della società sono state funzionali allo sviluppo di un progetto a lungo termine. La Juventus ha ceduto pezzi grossi che percepivano ingaggi molto alti: da Leonardo Bonucci a Juan Cuadrado, da Angel Di Maria a Leandro Paredes e Denis Zakaria. In questo modo si è liberata di stipendi pesanti e ha abbassato notevolmente il monte ingaggi, oltre che naturalmente anche l’età media della rosa. Di fatto quindi il mercato bianconero ha avuto effetti positivi ma adesso sarà il campo a dare le risposte definitive. Fino ad ora la squadra di Allegri ha collezionato 2 vittorie e un pareggio nelle prime 3 giornate, dando qualche segnale positivo soprattutto sotto l’aspetto mentale, se pur sia ancora indietro sotto il profilo del gioco. In vista delle prossime finestre di mercato, però, Giuntoli e Manna stanno lavorando sotto traccia per cercare di cogliere le occasioni che si presenteranno e non farsi cogliere impreparati.

Juventus, occhi puntati su Lucas Vazquez del Real: occasione a parametro zero

Una delle grandi occasione che potrebbe presentarsi per la Juventus corrisponde all’esterno del Real Madrid, Lucas Vazquez.

Il suo contratto con i blancos andrà in scadenza a giugno 2024 e la Juve vuole farsi trovare pronta per sfruttare l’occasione a parametro zero che potrebbe presentarsi. Naturalmente a condizione che lo spagnolo non rinnovi. Già durante questa estate di mercato la Vecchia Signora ha provato a portarlo a Torino ma il Real Madrid ha preferito trattenerlo, col rischio di perderlo a costo zero tra un anno. L’intenzione di Vazquez è quella di svincolarsi per poter scegliere liberamente la sua prossima destinazione. Si tratterebbe di un addio molto sentito per un calciatore che ha disputato tutta una vita calcistica al Real. Partendo dalle giovanili, passando dalla squadra C e da quella B, fino ad arrivare a vincere 3 campionati e 4 Champions League. Il Real ha già iniziato un processo di totale rinnovamento con gli addii di Sergio Ramos e Marcelo prima e di Karim Benzema poi. Gli innesti di Tchouameni, Bellingham, Guler vanno verso la direzione del ringiovanimento della rosa. Vazquez fa parte, anche lui, della vecchia guardia e, come evidenziato da ‘bernabeudigital.com’, Florentino Perez avrebbe già individuato Reece Jame come possibile sostituto. La Juventus si prenota per Lucas Vazquez e attende il via libera del calciatore.