Nuova stella nel firmamento Juve dal (cog)nome impronunciabile: all in Giuntoli

Intuizione della Juventus che sonda il terreno per il gioiello danese: possibile assalto di Giuntoli a gennaio

Se pur il calciomercato estivo si sia concluso, la Juventus sta lavorando sotto traccia per rinforzare la rosa con profili giovani e di talento che possano ulteriormente abbassare l’età media della squadra di Massimiliano Allegri.

La Juventus guarda già in ottica gennaio, nella speranza che possa presentarsi qualche occasione ghiotta da poter cogliere. Come sottolineato da tuttojuve, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Maurits Kjaergaard, giovane centrocampista classe 2003, già in vetrina in Austria col Salisburgo da diverse stagioni.A soli 20 anni è già finito nel mirino di numerosi club europei, alla luce delle sue caratteristiche tecniche e fisiche. Centrocampista di 192 centimetri. Nella nuova stagione di Bundesliga austriaca ha già collezionato 3 assist in 6 presenze. L’anno scorso, invece, ha concluso il campionato con 2 reti e 8 assist a referto. Kjaergaard ha un contratto fino al 2026 con il Salisburgo ma la sensazione è che già nella prossima estate di calciomercato potrebbe andar via.

La Juventus pesca il gioiello del Salisburgo: occhi su Kjaergaard

Il Salisburgo non è nuovo al lancio di giovani talenti. Negli ultimi anni il caso più lampante è quello di Erling Haaland ma anche quelle di Adeyemi, Szoboszlai, Upamecano, Sesko e lo stesso Okafor, arrivato al Milan in questa sessione di mercato.

Il classe 2003 è uno delle ultime intuizioni del club austriaco. Kjaergaard è anche capitano della nazionale danese U21 con cui ha raccolto 13 presenze, già un numero alto in relazione all’età. La Juventus sta cercando di capire l’eventuale apertura del calciatore e del club alla trattativa e spera di poter bruciare le tappe per aggirare la concorrenza. La possibilità è che il giovane centrocampista possa svincolarsi già a gennaio, o più probabilmente in estate. Il suo valore attuale è di circa 13 milioni di euro ma nei prossimi mesi potrebbe aumentare. La Juventus sembra più orientato verso l’assalto a giugno, al termine dell’attuale stagione appena cominciata.