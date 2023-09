Plusvalenze, ritorna l’incubo: “Hanno agito come la Juve”

Plusvalenze, la “stoccata” arriva in diretta: “Ho visto operazione analoghe ma nessuno ha parlato di scandalo”.

In questi giorni l’argomento plusvalenze è tornato prepotentemente d’attualità. Ed il merito è anche della Corte di Cassazione, che ha deciso di spostare la famigerata inchiesta Prisma da Torino a Roma.

I giudici hanno accolto la richiesta avanzata a suo tempo dai legali della Juventus, club coinvolto nel processo insieme a gran parte degli ex componenti del vecchio Consiglio d’amministrazione, in merito alla questione della “competenza territoriale”. In sostanza, la Procura torinese è stata dichiarata “incompetente” e dovrà al più presto trasmettere gli atti al Tribunale della Capitale. Il tutto a distanza di neppure tre mesi dalla conclusione del processo parallelo della giustizia sportiva, che ha sanzionato la Juve con 10 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Penalità che ha impedito alla Signora di qualificarsi alla Champions League nonostante il terzo posto conquistato sul campo. Successivamente anche la Uefa ha estromesso i bianconeri dalla Conference League, competizione che la Juventus avrebbe dovuto disputare dopo essere scivolata in settima posizione.

Plusvalenze, Vaciago: “Invece di gridare allo scandalo hanno ricevuto i complimenti”

Quello che è avvenuto in questi giorni ha inevitabilmente fatto sorgere qualche dubbio. Ma non solo: ha fatto discutere anche l’archiviazione decisa dal Gup di Bologna sulla cosiddetta “carta Orsolini”, una delle varie ramificazioni del processo Prisma.

🎙️@guido_vaciago: “In questo mercato estivo ho visto operazioni analoghe rispetto a quelle contestate alla #Juve e nessuno ha gridato allo scandalo, anzi sono stati fatti i complimenti” #plusvalenze — Tutti Convocati (@tutticonvocati) September 8, 2023

Secondo il giudice del capoluogo emiliano non è stato commesso alcun falso in bilancio per le modalità del trasferimento del giocatore dalla Juventus al Bologna. Nella sessione di mercato che si è appena conclusa, inoltre, altre società hanno effettuato operazioni simili a quelle del club bianconero. E di questo ha parlato il direttore di Tuttosport, intervenuto a Radio 24. “Ho visto operazioni analoghe a quelle della Juventus – ha detto il giornalista – e nessuno ha parlato di scandalo, anzi ci sono stati dei complimenti”.