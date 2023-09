Pogba in Arabia, l’apertura è UFFICIALE: “Futura stella del campionato”

Le voci legate al possibile approdo di Pogba in Arabia si rincorrono senza soluzione di continuità. Il francese è ancora al centro di molti rumours.

Le voci su un suo addio, la decisione di restare alla Juventus; un pre-campionato vissuto in sordina, un inizio di stagione nel quale si è saputo ritagliarsi un ruolo non banale da subentrante.

La magia di Empoli in fuorigioco, l’urlo strozzato in gola e lo stop fisico che gli ha fatto chiudere la gara del ‘Castellani’ sulle gambe. Gli esami strumentali con annesso sospiro di sollievo; non si può certo dire che l’esperienza in bianconero di Paul Pogba non viaggi sulle montagne russe. Legato ai bianconeri da un contratto per altri tre anni, l’ex United vuole dimostrare fino in fondo di essersi lasciato alle spalle il periodo no. Tuttavia, servirà una stagione finalmente da protagonista per scacciare definitivamente i vecchi fantasmi. Nel mentre le voci legate ad un suo possibile approdo in Arabia non sono di certo passati inosservati.

A rincarare la dose ci ha pensato Gadi Cohen, fondatore dell’ago Sport Management. L’intermediario che ha portato – tra gli altri – Brozovic e Cristiano Ronaldo in Arabia, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Tuttosport’. Tra i diversi argomenti trattati, quello relativo al possibile approdo del centrocampista della Juve in Arabia ha calamitato le maggiori attenzioni. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Il profilo di Pogba è sicuramente interessante. Quindi perché no, potrebbe essere lui una delle future stelle del campionato. Però dovrà dimostrare nuovamente in stagione alla Juventus le sue qualità, facendo vedere al mondo di essere un top player.”