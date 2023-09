Valore raddoppiato e clausola da oltre 90 milioni: addio Juventus, firma imminente

Valore raddoppiato e clausola da oltre 90 milioni, l’obiettivo bianconero potrebbe sfumare per sempre: Giuntoli spiazzato.

Il mercato della Juventus si è chiuso senza botti. Una sessione che il nuovo responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli ha dedicato interamente alle cessioni. Scelta purtroppo inevitabile, visto che quest’anno la Signora giocherà solamente due competizioni dopo l’esclusione da parte dell’Uefa dalla Conference League.

Senza Champions e senza coppe i bianconeri, per quanto riguarda le operazioni in entrata, si sono limitati a coprire il buco lasciato da Cuadrado sulla fascia destra. Al posto del 35enne esterno colombiano, che dopo otto anni a Torino si è accasato all’Inter, una diretta concorrente degli uomini di Massimiliano Allegri nonché sua storica rivale, è arrivato il figlio d’arte Timothy Weah. Un giocatore dalle caratteristiche non troppo dissimili dal sudamericano ma ancora tutto da scoprire. Il classico diamante grezzo. La Juve ha sborsato circa 12 milioni di euro per prelevarlo dal Lille, “terminando” di fatto il budget riservato agli acquisti. Per una vera e propria campagna di rafforzamento bisognerà attendere la prossima estate, nella speranza che i bianconeri si qualifichino alla Champions League.

Valore raddoppiato e clausola da oltre 90 milioni, Molina verso il rinnovo con l’Atletico Madrid

Sono numerosi, tuttavia, i nomi che campeggiano sul taccuino di Giuntoli e per i quali la Juventus farà verosimilmente un tentativo nell’estate 2024.

Uno di questi è Nahuel Molina, giocatore che il campionato italiano lo conosce molto bene. È stata l’Udinese, infatti, a scommettere su di lui nel 2020 acquistandolo dal Rosario Central. Nell’estate 2020 l’esterno argentino è passato all’Atletico Madrid di Diego Simeone e lo scorso dicembre si è laureato campione del mondo con l’Albiceleste. Alla Juventus piace molto ma è probabile che il sogno di riportarlo in Italia resti nel cassetto. Come spiega El Mundo Deportivo il suo valore in questi mesi è raddoppiato – oggi vale 35 milioni – ed i Colchoneros vogliono blindarlo, proponendogli l’allungamento del contratto, fissando una clausola monstre di 90 milioni di euro.