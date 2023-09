Calciomercato Juventus, la rivelazione: "Molto probabilmente sarà bianconero"

Durante questa sosta dei campionati per gli impegni delle nazionali tornano prepotentemente le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

C’è da dire che nell’ultima sessione estiva i bianconeri non sono stati molto attivi in entrata. Pochi tasselli, ma mirati, sono arrivati alla corte di mister Allegri migliorando ad ogni modo la qualità di una rosa che vuole assolutamente puntare in alto.

Un mercato che è stato condotto anche in virtù del fatto che la Juventus non dovrà giocare nessuna competizione europea. Anche per questo motivo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è focalizzato soprattutto sulle cessioni. Necessarie per far sì che il club potesse incassare diversi milioni di euro da mettere a bilancio. E allo stesso tempo anche risparmiare su un monte ingaggi decisamente alto. Non si fa mistero però di voler vincere lo scudetto ed è per questo motivo che a gennaio non sono da escludere ritocchi in chiave mercato.

Juventus, occhi su Diarra: arrivano conferme

La Juventus però è chiaro che più che ad un mercato di riparazione guarda con attenzione alla prossima estata. Quando si potrebbero fare degli investimenti importanti in tutti i reparti, magari potendo contare su maggiori risorse economiche e con una qualificazione per la Champions 24/25 in tasca. Non è un mistero la volontà della dirigenza di voler puntare sui giovani e a quanto pare c’è una trattativa che potrebbe andare in porto.

Come riportato da TuttoJuve.com, l’osservatore Michele Fratini ai microfoni della Rai ha parlato di uno dei giovani francesi più talentuosi accostati ai bianconeri, vale a dire Habib Diarra dello Strasburgo. Centrocampista dal futuro assicurato: “E’ un 2004 molto rapido e bravo nelle ripartenze, molto abile nell’interdire le azioni degli avversari. La Juve ha posato gli occhi su di lui e molto probabilmente lo porterà a Torino”. Questa è la speranza anche dei tifosi che nella loro squadra vogliono calciatori sempre più giovani e affamati di vittorie.