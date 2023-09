Il sogno di Giuntoli termina qui: l’Inter scippa la Juve

I tifosi della Juventus continuano a rimanere molto fiduciosi sulle possibilità della loro squadra nella stagione che è appena iniziata.

C’è tanta voglia di cancellare l’ultima opaca stagione e tutte le vicende extra calcistiche che hanno condizionato inevitabilmente il cammino degli uomini di Allegri nello scorso campionato. Chiuso al settimo posto e con la successiva esclusione dalle coppe europee.

Proprio l’esclusione dalle coppe europee ha fatto sì che nelle casse del club venissero meno delle importanti risorse a livello economico. Per questo motivo il direttore sportivo Giuntoli si è dovuto dare da fare sopratutto sul fronte delle cessioni. Incassando delle risorse utili e abbassando il monte degli ingaggi. E’ banale dire però che adesso la Juventus deve pensare già al futuro e alle mosse da compiere a gennaio o magari nella prossima sessione estiva. Nessun ridimensionamento, anzi, tanta voglia di regalar delle soddisfazioni alla propria tifoseria.

Juventus, per Koopmeiners si allunga la concorrenza: c’è l’Inter

Il problema è però il dover duellare con una concorrenza che è pronta a spendere tanto per rinforzarsi e lo si è visto durante le ultime settimane. Specie l’Inter di Marotta è riuscita a portare a Milano dei nomi importanti (basti pensare a Frattesi o Thuram) e i nerazzurri a quanto pare non hanno terminato la loro opera di ristrutturazione.

Per quanto riguarda il centrocampo infatti adesso c’è un altro nome che circola come possibile rinforzo per il futuro ed è quello di Koopmeiners, come ha spiegato calciomercato.com. Il calciatore dell’Atalanta è stato negli scorsi mesi un obiettivo dei bianconeri ma gli orobici di Gasperini non si sono voluti privare del giocatore, nemmeno davanti alle proposte di un altro club interessato come il Napoli. Valutato attorno ai 40 milioni di euro, l’Inter avrebbe individuato nell’olandese il calciatore adatto per avere le chiavi del centrocampo in mano nei prossimi anni.