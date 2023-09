Calciomercato Juventus, il Chelsea fa sul serio: pronti 70 milioni

Sono sempre tante le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, specialmente in questi giorni di sosta del campionato.

La società bianconera non è stata molto attiva sul calciomercato in entrata nella sessione estiva che si è appena conclusa. Pochi, ma mirati, sono stati rinforzi che sono arrivati alla corte dell’allenatore Massimiliano Allegri. Chiamato con la sua squadra ha duellare con le altre big per la conquista della serie A.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli infatti si è dovuto concentrare più che altro sulle cessioni. Piazzando quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici dell’allenatore, la Juventus è riuscita a ricavare delle importanti somme economiche da mettere a bilancio. E allo stesso tempo anche ad abbattere il monte ingaggi, che è uno dei più alti del massimo campionato italiano. I suoi pezzi pregiati Allegri è riuscito a conservarli, anche se non sono da escludere eventuali ribaltoni a partire dal mercato di gennaio.

Juventus, niente Vlahovic: il Chelsea va su David

Nonostante nelle prime tre giornate sia stato tra i migliori della Juventus, continuano ad essere tanti i rumors di calciomercato che vorrebbero Dusan Vlahovic in partenza. Il centravanti serbo ha più volte detto di non volersi muovere, e il suo attaccamento ai colori sociali è ben visibile agli occhi dei tifosi.

Una delle squadre maggiormente interessate alle sue prestazioni nel corso degli ultimi mesi è stato il Chelsea. Gli inglesi infatti hanno cercato rinforzi in attacco e ancora li stanno cercando per il prossimo futuro. Adesso però le priorità della società londinese paiono essere cambiate, visto che non c’è più il numero 9 della Juventus nei loro piani primari. Come ha infatti riportato calciomercato.it il Chelsea adesso sarebbe pronto a tentare l’assalto per Jonathan David, stella del Lille. Per riuscire a portare in Premier League questo attaccante i blues sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro.