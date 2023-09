Milano si regala l’affare Scudetto: incubo Juve, KO tecnico

La Juventus sta già pensando alla prossima partita di campionato che la vedrà opposta alla Lazio dell’ex tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Uno scontro diretto per la Champions League che metterà in palio punti preziosi per la classifica. Per adesso i bianconeri sono davanti grazie ai sette punti conquistati nelle prime tre partite, prima della sosta che c’è nel corso di questo weekend.

Nel corso di questi giorni non mancheranno ad ogni modo i rumors di calciomercato che puntualmente fanno compagnia ai tifosi italiani e non solo. La Juventus nel corso della finestra estiva di trasferimenti e non è stata molto attiva sul fronte delle entrate, pensando soprattutto a cedere quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici dell’allenatore. Il mercato però non va mai in vacanza e la dirigenza senz’altro sarà già guardando al futuro nel tentativo di anticipare la concorrenza su determinati obiettivi che si è posta.

Juventus, su Scalvini piomba forte il Milan

Dunque si sta già lavorando inevitabilmente anche per la sessione invernale dei trasferimenti ma soprattutto in vista dell’estate del 2024. Quando, con la speranza di poter contare anche sui soldi della Champions, i bianconeri potrebbero portare a Torino dei nomi importanti per continuare nel percorso di rinnovamento della rosa.

C’è un nome che piace molto alla Juventus e non solo ed è quello di Giorgio Scalvini. Il granitico centrale dell’Atalanta è un classe 2003 che però può già vantare tanta esperienza in serie A. E questo lo rende appunto un obiettivo di tante squadre. Alla lista delle pretendenti – come ha spiegato “Fichajes” – si è aggiunto anche il Milan. Pronto a fare di lui il leader della retroguardia. Facile pensare dunque che nel corso dei prossimi mesi si assisterà ad una vera e propria asta per lui, visto pure l’interesse dell’Inter. Anche se bisognerà capire se ci sarà la volontà dell’Atalanta di privarsi del perno della sua difesa.